Російські окупанти двома ракетними ударами зруйнували триповерховий готель.

Внаслідок ракетного удару російських загарбників по готелю на Харківщині загинув двохмісячний хлопчик. Про це повідомляє голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

"Близько 2:30 у Золочеві Богодухівського району внаслідок двох ударів окупантів ракетами С-300 зруйновано триповерховий готель. Загинув двохмісячний хлопчик", - повідомив голова ОВА.

Також поранення отримали три жінки, вони госпіталізовані до медичної установи.

Відео дня

Крім того, пошкоджено сім приватних будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури (магазини, кафе, кіоски), 2 адмінприміщення, щонайменше 5 цивільних авто.

Як повідомив Синєгубов, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Ветеринарне, Нестерне, Комисарове, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та ін.

Голова ОВА уточнив, що двомісячний хлопчик народився 4 грудня. Також він повідомив вік постраждалих жінок.

"Три жінки 21, 28 та 39 років з вибуховими травмами та осколковими пораненнями госпіталізовані в лікарню, в тому числі і мати загиблої дитини", - додав Синєгубов.

Разом з тим, російські окупанти завдали авіаударів по Синьківці, Іванівці, Степовій Новоселівці, Берестовому.

Удар по готелю на Харківщині - подробиці

Як повідомляв УНІАН, вночі російськими загарбниками було завдано ударів по Золочеву Богодухівського району.

Внаслідок атаки зруйновано триповерховий готель, під завалами, попередньо, перебуває людина. Вже вдалося врятувати двох жінок та одного чоловіка. Також сталося загоряння фасаду магазину.

Вас також можуть зацікавити новини: