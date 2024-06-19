На Дніпропетровщині працювала протиповітряна оборона.

Вночі у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській та Вінницькій областях оголосили повітряну тривогу.

Командування Повітряних сил ЗСУ у своєму Telegram-каналі попереджало про загрозу застосування безпілотних літальних апаратів та балістичного озброєння зі сходу. У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації повідомили про збиття російського "шахеда" у Криворізькому районі.

За останніми даними, дрони на півночі Одещини рухалися курсом на північний захід, на півночі Миколаївщини - на захід, а на Херсонщині - в бік Миколаївської області. А група БПЛА у Запорізькій області тримала курс на Херсонщину.

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Оновлено о 00:25: Група "шахедів" з Херсонщини на Дніпропетровщину, рухаються у напрямку Кривого Рогу.

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