Тривога не пов’язана з ракетною загрозою.

15 лютого близько 11:00 у Київській області оголосили повітряну тривогу. Водночас в інших регіонах, судячи з даних онлайн-мапи, спокійно. Сигнал тривоги не вимикали у Луганській області та в окупованому Криму.

Тривога не пов’язана з ракетною загрозою. Як повідомляє Київська ОВА, військові у небі над Київщиною помітили "повітряні цілі".

Працює ППО. Громадян закликали зберігати спокій та перебувати в укриттях.

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Масований ракетний удар по Україні – коли буде

Представниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк 13 лютого допустила, що російська армія може завдати нового ракетного удару по Україні на річницю повномасштабного вторгнення в Україну – 24 лютого. Справа не тільки в любові російських окупантів до символічних дат, але і в середньому інтервалі між атаками, наголосила Гуменюк.

Останній масований пуск крилатих ракет та іранських БПЛА Росія здійснила 10 лютого. Основну партію "подарунків" противника тоді наші ППО відбили, однак були й "прильоти" по енергосистемі України.

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