Родина генерала може справді не знати, де він.

Російський генерал Сергій Суровікін досі не вийшов на зв'язок. Достеменно невідомо, де його утримують. Ймовірно, зараз він у спецізоляторі ФСБ для топ-персон.

Про це повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на інформоване джерело. За версією співрозмовника, може бути кілька варіантів, де утримують генерала.

"Важко сказати, де тримають Суровікіна. Можуть і в робочому кабінеті, тому його родичі, власне, не обманюють. Однак, у ФСБ РФ для таких персон є спецізолятор. Це особняк у Срібному борі, відомий як будинок авторитету Сільвестра", - зазначив співрозмовник

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Куди зник генерал Суровікін?

Вчора російські воєнкори повідомили, що генерал Сергій Суровікін перебуває в СІЗО "Лефортово" з 25 червня. За даними росЗМІ, Суровікін третій день не виходить на зв'язок зі своєю сім'єю, його охорона теж не відповідає.

В ISW прогнозують, що Кремль може використовувати генерала армії Російської Федерації Сергія Суровікіна як цапа-відбувайла. Його можуть використовувати для виправдання можливої перебудови російського військового керівництва.

Сьогодні повідомлялося, що вз російським генералом Сергієм Суровікіним дійсно нема зв'язку. Його перевіряють на причетність до повстання "Вагнера". Втім, він не перебуває у СІЗО Лефортово.

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