Загарбник заявив, що контракт із ЗС РФ був його "великою дурницею".

Прикордонники взяли у полон окупанта, який воював у статутному кітелі Збройних сил України.

Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби, під час нічних штурмів загарбники малою групою намагалися зайти на українські позиції в Донецькій області.

"Успішно нанесеним вогневим ураженням бійці бригади "Помста" змусили противника відступити. Проте один зі "штурмовиків" вирішив здатися у полон. Для цього він одягнув кітель української армії, який нібито знайшов під час руху до позицій прикордонників. Полоненого передали правоохоронним органам", - йдеться у повідомленні.

Невдалий штурм окупантів та процес здачі окупанта в полон зафіксував дрон з повітря. Окупант під час спілкування з прикордонниками заявив, що є контрактником. Він нібито вже зрозумів, що це було "великою дурницею", тому добровільно пішов у полон.

Полонені окупанти: останні новини

Як повідомляв УНІАН, у квітні бійці Національної гвардії взяли у полон окупанта з російської бригади морської піхоти, який пішов у штурм на мопеді. 43-річний росіянин сказав, що його призвали на посаду водія, але потім перевели в штурмовий підрозділ.

Також нещодавно прикордонник "Нептун" розповів про взяття в полон загарбника, який йшов без взуття, але з бронежилетом, в касці та з гранатою. "Коли зв'язували ноги, я вже в нічник, за допомогою оптики побачив, як він вже руки розв'язував, що людина не здається до останнього", - згадав боєць.

Вас також можуть зацікавити новини: