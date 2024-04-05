В районі Урожайного окупант наближався до українських позицій на мопеді, а потім намагався непомітно підійти ближче та провести розвідку.

Бійці Національної гвардії України взяли у полон окупанта з російської бригади морської піхоти, який намагався штурмувати українські позиції на мопеді. Про це повідомила пресслужба Нацгвардії у Telegram.

"Під час роботи одного з підрозділів аеророзвідки в районі Урожайного оператори БпЛА помітили російського військового, який наближався до українських позицій на мопеді, а потім намагався непомітно підійти ближче та провести розвідку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бійці 21-ї бригади НГУ вже чекали на незваного гостя.

У Нацгвардії поінформували, що полоненому 43 роки, він проходив службу за контрактом у рядах бригади морської піхоти ЗС РФ. З вересня 2023 року брав участь у бойових діях на Донеччині.

"За словами полоненого, був призваний на посаду водія, однак, потім був переведений в штурмовий підрозділ", - заявили в НГУ.

Російські військовополонені: що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник голови СБУ (2014-2015) Віктор Ягун розповів, як відбувається обмін полоненими між Україною та РФ та кого з військових Росія намагається повернути першочергово.

Він зазначив, що деякі полонені їх взагалі не цікавлять, особливо це стосується мобілізованих. А деякі категорії, як от "Шторм Z" - колишні зеки - вони їх обмінюють у першу чергу.

Ще одним пріоритетом для обміну в РФ є кадирівці, зазначив він. За словами Ягуна, іноді вони готові обміняти 10 українських полонених на одного свого.

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