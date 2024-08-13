Удар для окупантів був дуже болючий, попри те, що очільника штабу там не застали.

Речник ВМС ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук розповів, що після ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Криму що стався у 2023 році, ворог шукає локації для перебування своїх командирів. Навіть, деякі перебазувалися до материка. Про це Плетенчук заявив у ефірі телемарафону.

За його словами, після ураження штаб знаходиться у неробочому стані.

"Тому що ворог чудово розуміє, що ми такі речі бачимо, відстежуємо. Та звісно вони намагаються використовувати якісь інші локації. Приховують своє перебування. Але удар був дуже болючий. Попри те, що не вдалося безпосередньо очільника так званого Чорногорського флоту там застати. Однак, апарат там деякий працював все одно", - розповів Плетенчук.

Відео дня

За його словами, цілком зрозуміло, що ворог намагається приховати своє місце знаходження, особливе те, що стосується штабів, пунктів управління, вузлів зв’язку та інших подібних органів військового управління, які впливають безпосередньо на перебіг бойових дій.

"Та того, як вони кажуть центри "принятия решений"... Була навіть інформація, що деякі органи їхнього управління було перебазовано до Новоросійська", - сказав речник.

"Приліт" по штабу ЧФ РФ - що відомо

Нагадаємо, восени 2023 року в окупованому Севастополі пролунали гучні вибухи, місцеві канали заявили про ракетну атаку. Гауляйтер окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що по штабу Чорноморського флоту завдали ракетного удару. Згодом стало відомо, що росіяни збирають частини "збитої ракети", тому люди, які живуть на проспекті Нахімова, мають перейти до кінотеатру "Перемога".

Развожаєв повідомляв, що будівля штабу продовжує палати. Ударною хвилею повибивало шибки в десяти житлових будинках у центрі міста, але нібито ніхто не постраждав.

Вас також можуть зацікавити новини: