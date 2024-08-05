Також у ВМС ЗСУ розповіли, що окупанти ретельно охоронять Кримській міст, який для них – символ імперських амбіцій та логістичний інструмент.

Речник Військово-морських сил ЗС України, капітан 3-го ранку Дмитро Плетенчук розповів, що після першого ураження підводного човна "Ростов-на-Дону" у тимчасово окупованому Криму росіяни перетягнули субмарину в інше місце та намагалися відремонтувати. На думку військового, зробити це було неможливе.

"Отримав він (човен – УНІАН) суттєві пошкодження ще минулого разу, але пропагандистська машина (росіян) не може зупинитися та вони почали видавати в ефіри, як відновлюють цей підводний човен. Насправді в той момент мені це здалося дивним – тому ще рекламувати свої дії це…, але для них пропаганда має велике значення. В результаті отримали другого ляпасу у той самий об’єкт", - розповів військовий в ефірі "Еспресо".

Він уточнив, що у Силах оборони вирішили не ризикувати можливістю відновлення цієї субмарини та було прийнято рішення вивести її з ладу.

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"Цей об'єкт було переміщене з місця, де він першого разу отримав дуже серйозні пошкодження. Ми ще минулого разу казали, що неможливе його відновлення. Але проте дірки зовнішні вони підлатали, щоб плавучість мати, перетягнули, накрили та почали нібито його ремонтувати. Я думаю, що згодом буде трохи більше інформації, щодо характеру пошкоджень…", - сказав речник.

Також він розповів, що росіяни посилили охорону Кримського мосту, бо він для них – символ імперських амбіцій та логістичний інструмент, а з військовою логістикою там у ворога складно. Плетенчук зазначив, що противник у Криму використовує великий перелік повітряних суден, який тільки є у складі армії РФ.

"Офіційно у Криму всі 5 ворожих аеродромів в строю, але два з них майже не експлуатуються і мають дуже низький рівень активності. Однак повітряний простір Криму противник використовує 24 на 7. Там авіація фактично замінила надводні кораблі. У повітрі можна побачити такий парк, що там буде весь перелік повітряних суден, який тільки є в їхньому складі. Це і всі моделі гелікоптерів, які існують, в тому числі у складі Чорноморського флоту РФ", - розповів Плетенчук.

За його словами, це "Ка-27", Мі-8, Мі-24, що використовуються у першу чергу для виявлення та боротьби з надводними дронами, контролю акваторії.

Плетенчук додав, що також можна побачити у повітрі Криму різноманітні патрульні літаки противника, починаючи від Бе-12 і закінчуючи літаками сімейства "Су", серед яких і "аналоговнєт" Су-57.

Сили оборони потопили підводний човен в окупованому Криму

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня 2023 року окупований Севастополь опинився під ракетною атакою, повідомлялося про масштабну пожежу на території заводу. Згодом стало відомо, що під час атаки зазнали пошкоджень підводний човен "Ростов-на-Дону" і великий десантний корабель "Мінськ". У середині липня повідомлялося, що окупанти нібито завершили його ремонт.

3 серпня 2024 року Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ефективне ураження підводного човна Чорноморського флоту РФ "Ростов-на-Дону". Йшлося, що субмарина затонула.

Одночасно Сили оборони України завдали ударів по зенітному ракетному комплексу С-400 ворога у Криму - суттєво пошкоджено 4 пускові установки ЗРК "Тріумф".

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