Одного чоловіка ушпиталили.

Російські окупанти вдарили по цивільних людях під час видачі гуманітарної допомоги в Сумській області. Про це повідомяє у Telegram Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, сьогодні, 20 травня, близько 11:00 ворог атакував безпілотником місце, де отримували гуманітарну допомогу жителі селища Велика Писарівка Охтирського району.

"57-річний чоловік отримав поранення, його госпіталізовано. Іще одному 51-річному чоловікові надано медичну допомогу без госпіталізації", - повідомили в прокуратурі.

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Так, за процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Російські удари по цивільних

Як повідомляв УНІАН, вранці сьогодні, 20 травня, росіяни також завдали артилерійського удару по Херсону та вдарили дроном по маршрутному автобусу в місті.

Так, близько 07:00 ворог уразив маршрутний автобус, в якому перебували пасажири, унаслідок чого п’ятеро з них зазнали поранень.

Крім того, починаючи з 08:30, окупаційні війська вели артилерійський обстріл міста. Повідомлялося про п’ятьох постраждалих. Більшість з них - люди похилого віку, які під час атаки перебували у власних помешканнях.

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