Всі пострадянські країни мають чіткий суверенний статус, закріплений в міжнародному праві.

Слова посла Китаю у Франції про сумнівний суверенітет всіх пострадянських країн — це пропаганда російських аутсайдерів. Дивно чути подібні заяви від представника держави, яка дуже педантично ставиться до своєї історії.

Таку відповідь опублікував радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк на своєму акаунті в Twitter. Він написав: "Усі пострадянські країни мають чіткий суверенний статус, зафіксований у міжнародному праві. Крім, до речі, Росії, яка обманним шляхом посіла місце в РБ ООН. Дивно чути від представника країни, що педантично ставиться до своєї тисячолітньої історії, абсурдну версію "історії Криму". Хочете бути великим політичним гравцем — не переказуйте пропаганду російських аутсайдерів".

Скандальна заява Китаю: вся інформація

Посол КНР у Франції Лу Шайє заявив, що колишні радянські країни "не мають ефективного статусу в міжнародному праві". А питання Криму "залежить від того, як сприймати проблему", адже півострів був "російським спочатку".

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Український дипломат Вадим Омельченко відповів на це: "Або є очевидні проблеми з географією. Або такі заяви йдуть врозріз з позицією китайської столиці "щодо зусиль з відновлення миру в Україні на основі міжнародного права і цілей і принципів Статуту ООН".

У Литві заявили, що висловлювання китайського посла чудово ілюструють, чому Вільнюс не довіряє КНР "посередництво для миру в Україні".

Посла Китаю в Естонії викликали у МЗС для пояснень щодо позиції його колеги.

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