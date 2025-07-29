Аналітики зазначили, що Путін наобіцяв росіянам демілітаризувати Україну і тепер нізащо не може відступити від своєї обіцянки.

Російський диктатор Володимир Путін не піде на поступки у своїх воєнних цілях, якщо його не змусять до цього серйозні перемоги України на полі бою.

Таку думку у свіжому огляді висловили аналітики американського Інституту з вивчення війни (ISW). Аналітики зазначили, що Кремль навмисно продовжує насаджувати ідею конфронтації з Заходом, щоб заручитися підтримкою населення щодо війни проти України й майбутньої російської агресії проти НАТО.

В Інституті зазначили, що російська влада витратила значні ресурси на формування внутрішньої підтримки війни і це було успішно, оскільки російські державні й незалежні опитування показують, що більшість росіян підтримують продовження війни проти Україні, доки не будуть досягнуті анонсовані Кремлем воєнні цілі – "денацифікація" та демілітаризація України.

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Аналітики зазначили, що тепер такі обставини значно ускладнить для Путіна можливість представити для внутрішньої аудиторії як перемогу будь-яку мирну угоду, що не включатиме його заявлених цілей.

"Путін навряд чи піде на якісь поступки у своїх воєнних цілях, якщо його не змусять до цього значні перемоги України на полі бою, оскільки будь-яке переговорне завершення війни, яке не включатиме досягнення всіх цілей Путіна, поставить під сумнів мудрість військової кампанії Росії в Україні", - вважають аналітики.

Переговори про закінчення війни в Україні

Трамп поставив жорсткіший ультиматум Путіну і скоротив термін для укладення мирної угоди між Росією та Україною до 10–12 днів, замість 50. Однак у Кремлі на ультиматум відповіли зневажливо.

14 липня Трамп закликав Кремль досягти мирної угоди протягом 50 днів, інакше США запровадять 100% "вторинні" мита проти всіх держав, які продовжують торгівлю з Росією.

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