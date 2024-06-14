Поява заяв Путіна саме за день до початку Глобального саміту миру свідчить про те, що Росія боїться справжнього миру, заявили в МЗС.

Президент Росії Володимир Путін зробив чергову низку маніпулятивних заяв, мета яких - ввести в оману міжнародну спільноту, підірвати дипломатичні зусилля спрямовані на досягнення справедливого миру та розколоти єдність світової більшості довкола цілей і принципів Статуту ООН.

Про це йдеться у коментарі Міністерства закордонних справ України щодо цих заяв.

"Абсурдною є спроба Путіна, який спланував, підготував та втілив разом зі своїми спільниками найбільшу збройну агресію в Європі з часів Другої світової війни, виставити себе в ролі миротворця та висувати варіанти завершення розпочатої ним війни, які підривають основи міжнародного правопорядку та Статуту ООН", - заявили в зовнішньо політичному відомстві. Відео дня

В МЗС наголосили, що всі озвучені Путіним ультиматуми, вже багато разів лунали з Москви і нічого нового в цих чергових заявах немає. Водночас показовим є час їхнього озвучення. Зазначається, що закидаючи такі сигнали в інформаційний простір напередодні проведення інавгураційного Глобального саміту миру в Швейцарії, Путін переслідує тільки одну мету: завадити участі лідерів і країн в цьому саміті.

"Поява заяв Путіна саме за день до початку саміту свідчить про те, що Росія боїться справжнього миру. Переконані, що всі миролюбні країни, які поважають Статут ООН і щиро прагнуть відновлення миру в Україні, прекрасно усвідомлюють реальні мотиви російських заяв і не допустять ввести себе в оману. Путін не прагне миру, він прагне розколу світу. Він чудово розуміє, що потужний голос світу, який пролунає на Глобальному саміті миру в Швейцарії, стане першим практичним кроком до справедливого миру. В планах Росії - не мир, а продовження війни, окупація України, знищення українського народу та подальша агресія в Європі", - підкреслили в міністерстві.

Заяви Путіна щодо України

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Путін заявив, що Росія припинить вогонь і піде на переговори, якщо Україна повністю відмовиться від Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Він зазначив, що Україна повинна повністю вивести свої війська з усієї території цих областей, а також відмовитися від членства в Північноатлантичному Альянсі.

"Щойно Київ заявить, що готовий і почне реальне виведення військ, а також заявить про відмову від вступу в НАТО, ми негайно накажемо припинити вогонь і почнемо переговори. Гарантуємо безпечне відведення українських частин і з'єднань. Наша принципова позиція - нейтральний, позаблоковий і без'ядерний статус для України, її демілітаризація і денацифікація", - сказав Путін.

Він запевнив, що йдеться не про замороження війни, а про її остаточне завершення. При цьому кремлівський правитель вимагає зафіксувати в міжнародних договорах статус Криму, Севастополя, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей "як регіонів РФ".

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