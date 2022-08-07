Кая Каллас розповіла, чому зараз ми знову зіткнулися з руйнівною і геноцидною війною на території Європи.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас назвала одну з причин повномасштабної війни в Україні. Також вона заявила про важливість створення міжнародного трибуналу для притягнення Кремля до відповідальності за злочини.

Про це Каллас розповіла в Швейцарії на церемонії отримання Європейської Премії політичної культури, повідомляє ERR.

Прем'єр Естонії отримала цю престижну премію. Зазначається, що Каллас відзначили за її політичну сміливість у протистоянні російській агресії та за впливову роль у забезпеченні рішучої відповіді західних країн.

Виступаючи з подячною промовою, Каллас зазначила, що Естонія вже змогла скористатися невеликим "вікном можливостей" після того, як їй вдалося звільнитися від радянської окупації. За словами прем'єра, зараз же у всього вільного світу є "вікно можливостей", яке допоможе зупинити російський імперіалізм.

"Ми стали свідками величезних змін у політиці країн Заходу. Але ці зміни - тільки початок, і вони повинні бути стійкими. Агресор не змінив і не скасував своїх злочинних цілей. Це означає, що ми не можемо зробити жодного кроку назад. Навпаки, нам потрібно рухатися вперед, і важливі зміни в нашій Політиці повинні стати постійними", - зазначила Каллас.

Також вона назвала одну з причин повномасштабної війни, яку РФ розв'язала в Україні. За словами Каллас, Путін почав вторгнення, бачачи безкарність злочинів комуністичного режиму. Саме через це в Україні йде руйнівна і геноцидна війна, стверджує прем'єр.

Крім цього Каллас вказала на те, що крім розслідування військових злочинів РФ потрібно створити спеціальний міжнародний трибунал. Це допоможе притягнути Кремль до відповідальності за всі скоєні злочини.

"Путін розраховує на безкарність. Тому ми тим більше повинні зробити все можливе, щоб всі, хто стоїть за агресією і масовими злочинами проти України, були покарані", - заявила прем'єр Естонії.

Каллас вважає, що важкі часи незабаром чекатимуть жителів багатьох європейських країн. Однак все це не можна навіть порівнювати з тим, що втратили українці через російську агресію. Люди позбавляються життів і будинків, їхні міста руйнують, зазначила прем'єр.

"На карту поставлена доля не тільки однієї суверенної і хороброї європейської нації. Весь порядок, заснований на правилах, знаходиться під ударом. Якщо агресія десь окупає себе, то це запрошення продовжити її в іншому місці", - резюмувала Каллас.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Естонія запропонує ЄС заборонити видачу туристичних віз росіянам через війну проти України.

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