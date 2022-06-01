На думку голови уряду Естонії, очевидним є той факт, що ініціатори перемовин мають благі наміри, але "Путін не вживає жодних заходів для деескалації".

За словами прем’єр-міністерки Естонії Каї Каллас, на засіданні Європейської ради 30-31 травня провідні політики ЄС дискутували про телефонні дзвінки Путіну.

"У нас була дуже напружена дискусія про дзвінки Путіну", – сказала Каллас в етері естонського телебачення, коментуючи нещодавні переговори Еммануеля Макрона та Олафа Шольца з кремлівським диктатором телефоном.

На думку голови уряду Естонії, очевидним є той факт, що ініціатори перемовин мають благі наміри, але "Путін не вживає жодних заходів для деескалації".

"Шольц і Макрон кажуть, що телефонують Володимиру Зеленському, оскільки Путін з Україною не хоче говорити. Плюс, наскільки я розумію, Зеленський попросив їх бути посередниками", – додала Каллас.

Раніше Кая Каллас просила лідерів ЄС припинити дзвонити Путіну. Нагадаємо, що Макрон пояснив, чому часто дзвонив президенту РФ після початку повномасштабної війни.

Очільник МЗС Латвії потролив політиків, які "хочуть чути голос" Путіна.

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