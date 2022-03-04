Вчора під час спілкування зі ЗМІ президент України Володимир Зеленський заявив про готовність почати переговори з головою РФ Володимиром Путіним. Про це писав УНІАН з посиланням на свого кореспондента. Однак нещодавно з'ясувалося, що бесіда в такому форматі не відбудеться. Путін уникає прямої зустрічі з Зеленським.
Цією інформацією поділився прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. Як повідомляється у Telegram-каналі видання "Медуза", він спростував можливі переговори з головою України. За його словами, зараз дипломатією повинні займатися делегації двох країн. А ще Пєсков заперечив, що Росія перестала вимагати денацифікації нашої держави, про що раніше повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.
На вчорашньому брифінгу Володимир Зеленський заявив: "Я вважаю, що треба говорити без образ, без умов. Просто поговорити як люди, як чоловіки. Це дуже важливо. Якщо це можливо, тому що я не знаю, що з ним зараз, тому що, судячи з його кроків, є питання".
Війна Російської Федерації проти України
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