Президент РФ не хоче йти на прямий контакт.

Вчора під час спілкування зі ЗМІ президент України Володимир Зеленський заявив про готовність почати переговори з головою РФ Володимиром Путіним. Про це писав УНІАН з посиланням на свого кореспондента. Однак нещодавно з'ясувалося, що бесіда в такому форматі не відбудеться. Путін уникає прямої зустрічі з Зеленським.

Цією інформацією поділився прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. Як повідомляється у Telegram-каналі видання "Медуза", він спростував можливі переговори з головою України. За його словами, зараз дипломатією повинні займатися делегації двох країн. А ще Пєсков заперечив, що Росія перестала вимагати денацифікації нашої держави, про що раніше повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

На вчорашньому брифінгу Володимир Зеленський заявив: "Я вважаю, що треба говорити без образ, без умов. Просто поговорити як люди, як чоловіки. Це дуже важливо. Якщо це можливо, тому що я не знаю, що з ним зараз, тому що, судячи з його кроків, є питання".

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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