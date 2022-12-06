Зазначається, що нібито під вогнем опинилися кілька районів, спалахнули пожежі.

Російські загарбники поскаржилися на "прильоти" в тимчасово окупованому Донецьку. Нібито через обстріл у місті виникли пожежі.

"Ворошиловський район Донецька сьогодні вдень під обстрілом над центром міста піднімаються клуби диму", - повідомляється в місцевих Telegram-каналах.

Крім того, так звана "місцева влада" заявила про "приліт" по бізнес-центру "Центавр плаза", який знаходиться біля "Донбас Арени". Також повідомляється про нібито обстріл Київського району та "влучання снаряда" в Палац спорту "Дружба" в Калінінському районі.

Відео дня

Бойовики "ДНР" вже заявили про поранених, але не називають їх кількість.

На оприлюднених роликах видно палаючі авто та торгові павільйони на перетині вулиці Челюскінців й проспекту Миру.

Ситуація на фронті - що відомо

Протягом 5 грудня ЗСУ відпрацювали по скупченнях російських військ, озброєння та військової техніки, в результаті знищено важливий об'єкт армії РФ.

Крім того, українські бійці відбили атаки окупантів біля Верхньокам'янського, Бахмута, Андріївки. Яковлівки, Соледара, Курдюмівки, Красногорівки в Донецькій області.

Також у Генштаабі ЗСУ заявили, що за добу ліквідували близько 510 окупантів. Таким чином, загальні втрати Росія у війні проти України перевищили позначку в 92 тисячі.

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