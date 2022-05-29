Російські війська повністю руйнують місто, і, у випадку захоплення, будуть контролювати його руїни.

Захоплення російськими військами Сєвєродонецька може принести їм тактичний успіх, але істотно на хід війни не вплине.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики відзначають, що Путін змусив своїх військових платити занадто велику ціну, штурмуючи Сєвєродонецьк, неспівмірну будь-якій реальній оперативній або стратегічній вигоді.

Але коли битва за Сєвєродонецьк закінчиться, незалежно від того, на чиєму боці знаходиться місто, російський наступ на оперативному і стратегічному рівнях, найімовірніше, досягне кульмінації, що дасть Україні шанс відновити контрнаступ на оперативному рівні, щоб відкинути армію РФ, йдеться в звіті.

Захоплення Сєвєродонецька дозволить Москві заявити, що РФ повністю вийшла на адмінкордон Луганської області. Хоча, відзначають експерти, це не принесе Росії ніякої іншої істотної військової або економічної вигоди.

В ISW підкреслили, що російські війська повністю руйнують місто, і, у випадку захоплення, будуть контролювати його руїни.

Взяття Сєвєродонецька може відкрити російську логістичну лінію постачання для підтримки операцій на заході. Водночас росіяни втратили набагато вигідніші шляхи під Ізюмом - почасти тому, що вони так сильно зосередилися на Сєвєродонецьку.

Війна в Україні: актуальні дані

Ворог зосередив зусилля на захопленні Луганської та Донецької областей. Наразі тривають запеклі бої за Сєвєродонецьк: окупанти зайняли готель на околицях міста, а ЗСУ намагаються їх звідти вибити.

Війська РФ намагаються також наступати на Слов'янському напрямку. Ворожі військові перекидають під Куп'янськ Харківської області додаткову техніку. У деяких населених пунктах росіяни намагалися розвинути наступ - зазнали поразки і відійшли.

Росія продовжує бомбити українські міста, тероризуючи цивільне населення.

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