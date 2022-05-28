У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря знаходиться два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

На Слов'янському напрямку угруповання військ противника вживає заходів для відновлення наступу на окремих напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, інформуючи про оперативну ситуацію щодо російського вторгнення.

Ворог продовжує перекидання залізницею озброєння, військової техніки та інших матеріальних засобів з території Російської Федерації в район Куп'янська Харківської області.

Після проведення дорозвідки безпілотними авіаційними комплексами ворог обстріляв з артилерії позиції наших військ в районах населених пунктів Нова Дмитрівка, Велика Комишуваха, Довгеньке, Діброва і завдав авіаційного удару вертольотами в районі населеного пункту Довгеньке.

За підтримки артилерії ворог намагався розвинути наступальні дії в районі населеного пункту Пасіка, успіху не мав, відійшов.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи закріплюються на захоплених рубежах в населеному пункті Лиман. Літаки штурмової авіації завдали 3 авіаційних удари в районі населеного пункту Діброва.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог за підтримки артилерії вів наступ у напрямку Борівського, зазнав втрат, відійшов на раніше зайняті позиції.

На Бахмутському напрямку загарбники безуспішно намагаються поліпшити тактичне положення в районах населених пунктів Комишуваха і Новолуганське. Тривають бойові дії.

На Авдіївському напрямку противник завдавав інтенсивних артилерійських ударів вздовж усієї лінії зіткнення, бойові дії тривають. Літаки штурмової авіації завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Авдіївка, веселе та Кам'янка.

На Донецькому напрямку агресор веде активні бойові дії на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Курахівському та Авдіївському напрямках. Основна мета - оточення наших військ в районах міст Лисичанськ і Сєвєродонецьк і вихід на адміністративний кордон Луганської області.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог вів контрбатарейну боротьбу і здійснював вогневе ураження наших військ.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів.

На харківському напрямку ворожі підрозділи зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих позицій та недопущенні подальшого просування наших військ триває інженерне обладнання позицій в районі на захід від населеного пункту Козача Лопань.

В результаті наступальних дій підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат і зайняв оборону на невигідних рубежах поблизу Андріївки, Лозового та Білогірки Херсонської області.

Також повідомляється, що в готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря знаходиться два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Ситуація в Чорному морі:

Біля причалів графської бухти Севастополя помітили чотири кораблі Чорноморського флоту Росії.

На березі графської бухти розташована паливна база Чорноморського флоту. П'ять російських кораблів у Чорному морі продовжують погрожувати нанесенням ракетних ударів по території України, проте частина кораблів через шторм попрямували в укриття біля окупованого Росією Криму.

При цьому спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що Україна до теперішнього часу ракета вже достатньо, щоб потопити весь ЧФ РФ.

Станом на 28 травня в готовності до застосування в Чорному морі було два російських носії крилатих ракет морського базування типу"Калібр".

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