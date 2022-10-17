Кремль користується лояльністю Ірану, домовляючись про постачання балістичних ракет.

Російський диктатор Володимир Путін змінив тактику та продовжує атакувати Україну іранськими дронами-камікадзе. Ці атаки не пов'язані з підривом Кримського моста.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив екс-заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко.

"Удари, які продовжуються, доводять, що масовані удари не лише по Києву, а й по інших містах 10 жовтня, потім 11 жовтня та 17 жовтня не пов'язані з вибухом на Кримському мосту, а із ситуацією складної перспективи для Путіна досягнення цілей у цій війні", - заявив Романенко.

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За його словами, поки що жодна з дій Путіна не принесла бажаного результату. "Часткова мобілізація" загострила соціальну ситуація.в Росії, 700 тис. росіян виїхали за кордон і продовжують це робити.

"Ми знаємо, що з мобілізованими відбувається на фронті, вони погано екіпіровані та погано підготовлені, серед них багато втрат. Тобто фактично мобілізація провалилася. Це по-перше. По-друге. На загрозу застосування ядерної зброї Росія отримала жорстку відповідь на словах від США та інших союзників України. По-третє. На двох напрямках фронту відбуваються наші контрнаступальні дії – на Харківському та Херсонському. Другий місяць на цих напрямах противник не досягає результату. Тож подібні атаки – це нові дії, не пов'язані з підривом Кримського мосту", - пояснив генерал.

На його переконання, Росія більше не може бити по Україні сучасними високоточними дорогими ракетами, але все ще користується лояльністю Ірану, який надає баражуючі снаряди, або дрони-камікадзе.

Росія також домовляється про постачання балістичних ракет Fateh-110 та Zolfaghar. Перша дальністю 300 км, друга – 700 км. Особливістю цієї ракети є те, що на кінцевому етапі польоту вона може наводитися по оптичній системі, тобто оператором. Завдяки цьому досягається велика точність.

Ба більше, Росія нібито домовилася з Іраном про постачання ракет ще більшої дальності – близько 1500 км. Це аналог Х-55. Свого часу РФ нібито передала конструкторську документацію Ірану, там виготовили та випробували цей комплекс. Тепер, коли у Росії проблеми з виробництвом, в Ірані ці комплекси поставлені на потік і готові передавати їх Росії.

"Тому постає питання до наших союзників. Ми вже сім місяців просимо ATACMS до HIMARS та МЛРС на 300 км, хоча є ракети і на 500, і на 600 км. А іранці надають росіянам ракети дальністю і 300, і 700 км і ведуть переговори про 1500 тис. км", - додав генерал.

За його словами, Україна може захиститися від іранського озброєння створенням окремої протиракетної оборони та комплексів РЕБ, які знешкодять дрони.

РФ вдарила по Києву: подробиці атаки дронами-камікадзе

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 жовтня, у Києві о 6:23 було оголошено повітряну тривогу, яка тривала майже три години. Пізніше стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. Зафіксовано 4 прильоти, всі в Шевченківському районі.

Зокрема, дрон влучив в житловий будинок. Вже повідомлялося, що з-під завалів будинку дістали тіло вагітної жінки та її чоловіка, загиблу жінку старше 60 років.

Вже відомо, що зруйнований під час ранкової атаки російських окупантів житловий будинок в Києві не підлягає реставрації.

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