Викривлена реальність Путіна заважає мирним переговорам, - аналітик

Поки небо над Москвою затягує димом від палаючих нафтобаз, а еліта РФ відкрито нарікає на глухий кут, Володимир Путін продовжує відкидати будь-які мирні компроміси. Причина криється не в божевіллі, а в глибокій ізоляції: диктатор став заручником створеного ним же інформаційного міхура.

Рішення Володимира Путіна продовжувати війну та його відмова від компромісних угод (зокрема, пропозицій Дональда Трампа щодо збереження за РФ окупованих територій) зумовлені перебуванням у закритому дезінформаційному середовищі, пише Оуен Метьюз для видання The Spectator.

Вся інформація, яка надходить до керівника Кремля, ретельно фільтрується силовиками та військовими генералами, які особисто зацікавлені у продовженні бойових дій. Як наслідок, об'єктивні дані про втрати армії, удари по НПЗ та ізоляцію Криму до нього не доходять. Диктатор є особистим архітектором цієї ізоляції, яка посилилася після пандемії, коли доступ до нього отримало вкрай обмежене коло старих друзів по КДБ та бізнес-партнерів.

За словами автора, управлінська модель Кремля базується на принципі лояльності, де звіти підлаштовуються під світогляд лідера, що повторює помилки радянського керівництва 1941 року. Повномасштабне вторгнення 2022 року було розпочато на основі сфальсифікованих даних ФСБ (С. Беседа) та запевнень колаборантів (В. Медведчук) про слабкість України та успішний підкуп її генералітету.

Відео дня

Протягом років з оточення системно усувалися чиновники, здатні на критику (О. Кудрін, Д. Козак). Через відсутність смартфонів, використання лише паперових звітів та перегляд спеціально змонтованих для нього теленовин, Путін повністю відрізаний від реальності. Його публічні появи та зустрічі з громадянами є повністю зрежисованими зйомками за участі переодягнених співробітників ФСО.

Настрої серед еліти та суспільства

За межами інформаційного бункера російська політична та урядова еліта констатує відсутність прогресу на фронті, втому від війни та критичний ефект від українських дронових атак. Економічні труднощі, зрив переговорів із США та страх перед мобілізацією посилюють внутрішню напругу, а удари по Москві руйнують пропагандистський міф про перемогу для населення. Свідченням пошуку виходу з глухого кута став витік внутрішнього документа з офісу С. Кирієнка з планом адаптації суспільства до післявоєнного періоду, що вказує на спроби частини номенклатури просунути ідею завершення конфлікту.

Стратегічний розрахунок

На основі викривлених даних Путін ухвалює рішення, які вважає раціональними. Він діє як агресор лише проти слабших суперників і залишається непохитно впевненим, що час працює на Росію, ресурси України вичерпаються, а Захід погодиться з його умовами. Продовження війни є результатом функціонування системи, де оточення підживлює ілюзії лідера про неминучу перемогу.

Ситуація в Москві

Нагадаємо, у ніч на 30 червня по Москві та Московській області було здійснено масовану атаку дронів. Столичний мер Сергій Собянін стверджує, що підрозділи ППО начебто перехопили приблизно 50 безпілотників на підльоті до міста.

За даними Собяніна, наліт розпочався близько четвертої години ранку. Упродовж наступних двох годин посадовець оприлюднив 11 повідомлень про нібито ліквідацію повітряних цілей, щоразу додаючи, що на місцях падіння уламків задіяні екстрені служби. При цьому офіційні джерела РФ не надали інформації про те, чи вдалося нейтралізувати абсолютно всі апарати та чи зафіксовано руйнування об'єктів у Підмосков'ї.

Українські далекобійні спроможності знову уразили центр космічного звʼязку "Дубна" у Московському регіоні. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що цей об'єкт супутникового зв'язку є специфічною ціллю, оскільки російські загарбники використовують його для ведення розвідки та управління своїми військами на території України. Зеленський також підкреслив, що відстань від українського державного кордону до ураженого центру перевищує 500 кілометрів.

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