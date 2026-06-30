Москву і область масовано атакували дрони: є 'прильоти' (відео)

Мер Москви заявив про 50 "збитих" БпЛА, але у Підмосков’ї повідомляють про вибухи біля військових заводів.

У ніч на 30 червня Москва та Московська область зазнали масштабної атаки безпілотників. Мер російської столиці Сергій Собянін заявив, що сили протиповітряної оборони нібито збили близько 50 дронів, які прямували до міста.

За словами Собяніна, атака розпочалася близько 4:00 ранку. Протягом двох годин він опублікував 11 повідомлень про нібито збиті безпілотники, що летіли на Москву. У кожному дописі чиновник зазначав, що на місцях падіння уламків працюють екстрені служби.

Водночас російська влада не повідомила, чи всі безпілотники були перехоплені та яких наслідків зазнали об'єкти на території Московської області.

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Через атаку Росавіація тимчасово запровадила обмеження на прийом і відправлення літаків в аеропортах "Домодєдово" та "Жуковський".

Тим часом російські Telegram-канали оприлюднили відео польоту безпілотників над Москвою. Також повідомляється про вибухи та пожежу в Єгор'євську, а також про два влучання в Дубні Московської області.

У Дубні розташовані стратегічно важливі для російського військово-промислового комплексу підприємства. Зокрема, завод "Кронштадт", який виробляє безпілотники, та машинобудівний завод "Радуга" імені Березняка, що входить до корпорації "Тактичне ракетне озброєння". На цьому підприємстві виготовляють крилаті ракети Х-101, Х-555, Х-69 і Х-59МК, які Росія регулярно застосовує для ударів по території України.

Варто зазначити, що і завод "Кронштадт", і підприємство "Радуга" вже неодноразово ставали цілями атак безпілотників.

Вибухи в Росії - наростає паніка

Як повідомляв УНІАН, росіяни дедалі частіше стикаються з тим, що влада приховує реальні масштаби наслідків війни – від дефіциту палива до дронових атак на Москву.

The New York Times пише, що у Росії війну офіційно й досі називають "спеціальною військовою операцією", хоча мова про найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни. Чиновники пояснюють дефіцит пального "позаплановим ремонтом на НПЗ", не уточнюючи, що причиною стали українські дронові удари по нафтопереробних заводах.

Аналітики ISW нещодавно розкритикували переможну риторику Путіна, назвавши її черговою спробою Кремля видати перемогу Росії за неминучу, а український фронт – за такий, що ось-ось впаде. У звіті зазначалося, що подібні заяви – це риторичний прийом, спрямований на тиск на Захід та Україну, особливо на тлі того, що боєздатність Росії у 2026 році продовжує знижуватися.

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