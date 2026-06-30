'Особливий обʼєкт': Україна повторно вдарила по центру космічного звʼязку під Москвою

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські далекобійні спроможності знову уразили центр космічного звʼязку "Дубна" у Московському регіоні. Про це глава держави повідомив в Telegram.
"Сьогодні наші далекобійні санкції проти Росії за цю війну повторно досягли центру космічного звʼязку "Дубна" у Московському регіоні. Це особливий обʼєкт супутникового звʼязку, який використовується, зокрема, для розвідки та координації активності окупаційного контингенту Росії в Україні", - наголосив Зеленський.
Як додав президент, від державного кордону України до цього обʼєкта більш ніж 500 кілометрів.
За словами глави держави, нещодавно Сили оборони України вже досягали чотирьох таких російських центрів – не тільки у Московському, але й у Владимирському регіонах.
"Покроково виконуємо наш план далекобійних санкцій та максимально ускладнюємо державі-агресору ведення загарбницьких операцій проти України та окупацію наших територій. Готуються відповідні дії і щодо інших подібних обʼєктів ворога", - зазначив Зеленський.
Удари по Росії - головні новини
Як повідомляв УНІАН, 22 червня Сили оборони України вже завдавали удару по центру космічного зв’язку "Дубна". Атака призвела до масштабного задимлення на об’єкті.
Тоді було з’ясовано про влучання в апаратно-модульний комплекс 32-метрової антени MARK-IV, що використовується для супутникового зв'язку, а також у технічну будівлю поряд із цією антеною.