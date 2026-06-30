'Особливий обʼєкт': Україна повторно вдарила по центру космічного звʼязку під Москвою

Цей об’єкт знаходиться на відстані понад 500 км від кордону України та використовується для координації дій загарбницької армії РФ.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські далекобійні спроможності знову уразили центр космічного звʼязку "Дубна" у Московському регіоні. Про це глава держави повідомив в Telegram.

"Сьогодні наші далекобійні санкції проти Росії за цю війну повторно досягли центру космічного звʼязку "Дубна" у Московському регіоні. Це особливий обʼєкт супутникового звʼязку, який використовується, зокрема, для розвідки та координації активності окупаційного контингенту Росії в Україні", - наголосив Зеленський.

Як додав президент, від державного кордону України до цього обʼєкта більш ніж 500 кілометрів.

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За словами глави держави, нещодавно Сили оборони України вже досягали чотирьох таких російських центрів – не тільки у Московському, але й у Владимирському регіонах.

"Покроково виконуємо наш план далекобійних санкцій та максимально ускладнюємо державі-агресору ведення загарбницьких операцій проти України та окупацію наших територій. Готуються відповідні дії і щодо інших подібних обʼєктів ворога", - зазначив Зеленський.

Удари по Росії - головні новини

Як повідомляв УНІАН, 22 червня Сили оборони України вже завдавали удару по центру космічного зв’язку "Дубна". Атака призвела до масштабного задимлення на об’єкті.

Тоді було з’ясовано про влучання в апаратно-модульний комплекс 32-метрової антени MARK-IV, що використовується для супутникового зв'язку, а також у технічну будівлю поряд із цією антеною.

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