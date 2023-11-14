Ракета Х-35 за тактико-технічними характеристиками схожа на Х-59.

Останнім часом російські терористичні війська почали застосовувати для ударів по Україні ракети типу Х-35. В ефірі інформаційного телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів детальніше про ракети цього типу.

За його словами, росіяни з літаків скидають керовані авіабомби, а також атакують ракетами типу Х-35, Х-59 та Х-31 з літаків тактичної авіації.

"Одразу відповім на запитання про Х-35, бо всі думають, що це щось нове з’явилося. Але ні. Це ракета уніфікована, може запускатися з кораблів, гелікоптерів, літаків та протикорабельних комплексів. Це дозвукова ракета, яку противник теж застосовує протягом повномасштабного вторгнення. Тобто це не нова ракета", - сказав речник ПС.

Він уточнив, що ракета Х-35 за тактико-технічними характеристиками схожа на Х-59.

Ігнат також зауважив, що кількість російських атак балістичними ракетами по Україні не зросла.

"Вони були завжди… Знаємо, що балістика не є легкою ціллю…, працювати по ній можуть зокрема Patriot і очікуємо, що SAMP-T з’являться у більшій кількості... Здається, що ворог балістику застосовує частіше, але я б сказав, що це відбувається регулярно та за їхніми можливостями…", - пояснив він.

За словами Ігната, також по балістичній траєкторії ворог запускає керовані зенітні ракети з комплексів С-300 і С-400.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 14 листопада Росія застосувала для атаки по Україні ударні безпілотники, балістичну та керовану авіаційну ракети. Так, із району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край РФ) ворог випустив 9 ударних дронів "Shahed-136/131", з району Джанкоя (Крим) - балістичну ракету "Іскандер-М", а з повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області - керовану авіаційну Х-35.

Під час атаки українській протиповітряній обороні вдалося збити сім безпілотників.

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