За словами Ігната, запас "Кинджалів" у РФ відносно невеликий.

Українські військові збили вже 14 російських аеробалістичних ракет "Кинджал", які ще кілька місяців тому вважалися "невловимими" для нашої ППО. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Як він зазначив у коментарі "Українському Радіо", українська ППО також збила понад 20 ракет "Іскандер" та С-400. При цьому, за словами Ігната, ворог щомісяця виготовляє близько 100 ракет різних типів, серед яких і "Кинджал" (Х-47). Водночас він додав, що запас "Кинджалів" у РФ відносно невеликий.

"Уже не один "Кинджал" знищено протиповітряною обороною України. Зокрема, 16 травня – 6 ракет, 16 червня – теж 6, і зараз маємо ще одну (під час атаки 11 серпня – УНІАН). Тобто це вже 14 "кинджалів" були збито протиповітряною обороною України. Додайте до них ще понад 20 збитих балістичних ракет, зокрема "Іскандери" та С-400. Враховуючи, що "Кинджал" рухається у небі на величезній швидкості, понад 7 тисяч кілометрів на годину, то часу на його ліквідацію небагато", – наголосив Ігнат.

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Атаки "Кинджалами" по Україні

У четвер, 11 серпня, російські окупанти випустили по Україні чотири ракети "Кинджал" з чотирьох літаків Міг-31К. Одну з них вдалося збити у Київській області.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, росіяни намагалися поцілити по аеродрому на Івано-Франківщині.

Одна з ракет влучила в житловий сектор. Внаслідок удару загинула дитина. Росіяни вбили хлопчика на імʼя Вова. Йому було всього 8 років. Зазначається, що на момент атаки дитина була на подвірʼї і отримала численні поранення. Лікарі боролися за життя хлопчика дві години, проте врятувати його, на жаль, не вдалося.

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