Під час удару дитина перебувала на подвір’ї і отримала численні осколкові поранення.

Медики понад дві години боролися за життя 8-річного хлопчика Володі з міста Коломия на Івано-Франківщині, який дістав тяжкі поранення внаслідок удару російської ракети "Кинджал". Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

За її інформацією, під час ракетного удару дитина перебувала на подвір’ї і отримала численні осколкові поранення.

"За лічені хвилини прибула "швидка". Хлопчика госпіталізували у критичному стані з тяжкими травмами. Понад дві години наші медики боролися за його життя, але, на жаль, безуспішно…", - заявила Онищук.

За інформацією міського голови Коломиї Богдана Станіславського, хлопчик народився в селі Ценява, згодом з батьками переїхав до Коломиї.

"Закінчив у нас садок, а потім пішов навчатись у ліцей №2. Цього року завершив другий клас. Був дуже допитливою, старанною та веселою дитиною", - розповів мер.

Він додав, що 12 та 13 серпня у Коломийській громаді оголошені днями жалоби за загиблим хлопчиком.

Атака "Кинджалів" на Україну 11 серпня: що відомо

Сьогодні вранці російські загарбники атакували Україну аеробалістичними ракетами "Кинджал".

Ракети заходили у повітряний простір країни з північного напрямку, прямуючи на південний захід в район аеродрому "Коломия" Івано-Франківської області. Одну ракету вдалося знищити у межах Київської області. Решта вдарили неподалік аеродрому.

Внаслідок ракетної атаки на Івано-Франківщині пошкоджено приватний будинок, у якому проживала сім’я з трьома дітьми, загинув 8-річний хлопчик.

За словами речника Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, "Кинджали" були спрямовані на аеродром, де перебувають перед закордонним навчанням на винищувачах F-16 молоді українські пілоти.

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