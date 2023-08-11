Попередньо, на Івано-Франківщину прямували всі чотири ракети, випущені Росією.

Російські "Кинджали" були спрямовані сьогодні на аеродром Івано-Франківщини, де перебувають перед закордонним навчанням українські молоді пілоти.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, коментуючи сьогоднішню атаку країни-агресора балістичними ракетами.

"Це був черговий удар терористів ракетами Х-47. Як пишуть росіяни, летять вони "точно в цель". А ви бачите, що загинула сьогодні дитина, влучила в житловий сектор одна з ракет. Ракети були спрямовані на військовий аеродром. Аеродроми під прицілом ворога вже не перший місяць. І аеродором Старокостянтинів (Хмельницька область) найбільше зараз переживає наслідки ударів російських окупантів. Ну, цього разу – Франківщина. Цього разу під прицілом вже наша молодь – наші молоді пілоти, які зрештою скоро вже їдуть на навчання…", - сказав Ігнат.

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Він зазначив, що низка країн долучається до навчання українських пілотів, зокрема і Велика Британія, будуть навчати, перенавчати їх на новий тип літаків, західну техніку, на F-16 передусім.

"Таким чином ворог хотів завдати удару і по нашій молоді, позбавляючи нас перспективи подальшого переозброєння на новітні і західні зразки техніки", - підкреслив Ігнат.

Він додав, що з 4 ракет Х-47 "Кинжал", які сьогодні випустив ворог, одну збито було на Київщині.

"Зрозуміло чому збито – маємо там деякі засоби, які можуть протистояти цьому озброєнню російському. Ну, і решта – про наслідки я сказав… ", - зауважив Ігнат.

На запитання ведучого марафону щодо ракети, збитої на Київщині, чи еню росіяни знову хотіли влучити в урядовий квартал, як це було у травні, речник Повітряних сил відповів: "Ми маємо інформацію попередньо, що всі чотири ракети прямували таки на Івано-Франківщину".

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Як повідомляв УНІАН, російські загарбники сьогодні здійснили пуски аеробалістичних ракет "Кинджал" з винищувачів МіГ-31к.

Повітряні сили ЗСУ повідомили після завершення атаки, що противник здійснив пуски 4-х аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал" з чотирьох літаків. Пуски здійснювалися з повітряного простору Тульської та Липецької областей Росії. Ракети заходили у повітряний простір України з північного напрямку, прямуючи на південний захід в район аеродрому "Коломия" Івано-Франківської області. Одну ракету Х-47 вдалося знищити у межах Київської області. Решта вдарили недалеко від аеродрому.

За даними Івано-Франківської ОВА, внаслідок ракетної атаки уражено об’єкти цивільної інфраструктури, є влучання у житловий сектор. Через це загинула дитина, є травмовані люди.

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