При потужності вітру 40 м/c і більше є обмеження на використання і морських, і повітряних дронів, і крилатих ракет.

Окупанти під час шторму, що зараз вирує у Чорному морі, навряд чи ризикуватимуть запускати крилаті ракети, зокрема, "Калібри". Про це в ефірі телемарафону розповів капітан 1 рангу запасу Костянтин Риженко і пояснив причину.

Він зокрема зазначив, що при потужності вітру 40 м/c і більше є обмеження на використання і морських, і повітряних дронів, і крилатих ракет.

"Калібри" ризиковано ворогу запускати, особливо на етапі, коли вони тільки стартують - вони ще не набрали швидкості, і в цей момент може бути ситуація, коли вони просто не зможуть стартувати", - розповів він.

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Риженко також розповів, що окопи та траншеї, які окупанти рили вздовж всього узбережжя Криму, через те, що вони знаходились за 20-30 метрів від води, були повністю змиті.

При цьому експерт зазначив, що шторми будуть траплятися в Чорному морі до березня включно, і досить серйозні.

Шторм у Криму - що відомо про наслідки

Увечері 26 листопада стало відомо, що Крим накрив найпотужніший ураган, і був "шторм століття". Стало відомо, що на півострові затопило дороги і будівлі, стихія пошкоджувала будинки та інші споруди й рвала лінії електропередачі. Також сильно постраждала споруждена окупантами оборона Кримського мосту - більшість барж перед мостом змило чи затопило.

Згодом стало відомо, що в Криму в результаті шторму і урагану в Севастополі, Сакському районі та у Євпаторії "мінусовані" 11 військовослужбовців РФ, велика частина з них потонула.

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