Ворог цілився у водонапірну башту, яка повністю забезпечує водою одну з громад Хмельниччини.

Російські окупанти сьогодні, 5 липня, ввечері випустили по Хмельницькій області чотири ракети, одну з яких збила українська протиповітряна оборона.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

"Сьогодні під час повітряної тривоги, близько 19.45, рашисти випустили чотири ракети по території нашої області. Одну ракету збили наші сили ППО, уламки впали на території Шепетівського району. Три інші ракети влучили на територію однієї з громад Хмельницького району",- зазначив він.

Він додав, що ціллю ударів була водонапірна башта, яка повністю забезпечує водою громаду.

"В результаті вибухів, одна людина поранена. Жертв немає", - повідомив голова обласної військової адміністрації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 липня, близько 19:00 було оголошено повітряну тривогу у низці областей України, в тому числі на Хмельниччині. Згодом міський голова Хмельницького Олександр Симчишин повідомив про прильоти на територію району.

Пізніше голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив про три "прильоти" внаслідок ворожого ракетного удару.

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