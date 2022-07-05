Він додав, що деталі будуть згодом від обласної військової адміністрації.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин повідомив про "прильоти" на територію району під час оголошеної близько 19:00 повітряної тривоги.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Є прильоти в Хмельницькому районі. Деталі згодом від обласної військової адміністрації", - зазначив він.

Наразі в місті вже оголошено про відбій повітряної тривоги

Пізніше голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив про три "прильоти" у Хмельницькому районі області

Як раніше повідомляв УНІАН, вранці, 25 червня, окупанти атакували українські міста з повітря, землі та моря. Наразі відомо про удари по Житомирській, Львівській, Чернігівській, Хмельницькій області. Дніпропетровська область - під артилерійським вогнем.

З території Білорусі ворог запустив 24 ракети по Житомирщині. За словами мера Житомира Сергія Сухомлина, були обстріляні військові об'єкти у місті та околицях.

Пізніше стало відомо, що над Хмельницькою областю збили дві ракети. Уламки впали у лісі та сільському саду. Постраждалих немає, пошкоджені вікна у декількох будинках.

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