Продовжуються аварійно-рятувальні роботи з розбору завалів.

На Одещині розпочато розслідування за фактом ворожого ракетного обстрілу селища, серед постраждалих – немовля.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Одеської обласної прокуратури.

За даними слідства, у ніч на 19 липня військові країни-агресора, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили ракетний обстріл об'єктів цивільної інфраструктури в одному з населених пунктів Одеського району. Зокрема, обстріляли житлові приватні будинки, прибудинкові будівлі, будинок культури та школа.

Внаслідок ракетних ударів зруйновано 3 житлові будинки та 2 дворові споруди, які після влучання ракет спалахнули. Також на околиці населеного пункту пошкоджено будівлю фермерського господарства. Крім того, зруйновані розташовані поруч будинки та автомобілі. У житлових будівлях пошкоджено шибки, дахи та фасади.

"За попередніми даними, внаслідок влучення ворожих снарядів постраждали 6 цивільних осіб, з них одна дитина (за даними Офісу генпрокурора, це 5-місячна дитина – УНІАН), яку госпіталізовано до медзакладу з забиттям м'яких тканин обличчя. Його стан – середньої тяжкості", – сказано у повідомленні.

Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи з розбору завалів. На місці події працюють прокурори, співробітники СБУ та поліції, експерти, рятувальники та медики. Проводяться першочергові слідчі дії.

Під час огляду місць подій вже виявлено та вилучено уламки від механізму ракет.

У прокуратурі наголошують, що будь-які військові об'єкти на даній території відсутні.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як повідомляв УНІАН, вночі на Одещині внаслідок масованого ракетного удару постраждало 6 людей, серед яких дитина.

Зокрема, 7 крилатих ракет типу "Калібр" були випущені з акваторії Чорного моря. Одну з них вдалося збити силами протиповітряної оборони, 6 – влучили по мирному селищу.

Внаслідок влучання сталося руйнування і загоряння 3 приватних будинків і 2 надвірних споруд. Пошкодження отримали ще кілька приватних садиб, автівки, школа, будинок культури.

Вас також можуть зацікавити новини: