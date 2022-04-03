Максим Марченко запевнив, що ніхто не загинув та не постраждав.

Російські військові вдарили ракетами по території нафтопереробного заводу в Одесі. В результаті ніхто не загинув та не постраждав.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації полковник Максим Марченко.

За його словами, також постраждала територія нафтосховища, яке розташоване поруч з Одеським НПЗ. При цьому Марченко зазначив, що з деякими блогерами та журналістами, які опублікували фото й відео з результатами удару, вже поспілкувалася військова контррозвідка.

Варто відзначити, що Одеський нафтопереробний завод вже давно не працював. Підприємство з потужністю 2,8 мільйона тонн нафти на рік ще у 2015 році суд визнав банкрутом. Інвентаризацію на заводі завершили тільки в березні 2019 року й тоді стало відомо, що багато установок підприємства більше не придатні для роботи.

За даними місцевого видання Думська, одна з російських ракет влучила електропідстанцію, через що без світла тимчасово залишилися сусідні будинки. Всього по Одесі випустили десять ракет.

Як раніше повідомляв УНІАН, ворог атакував Одесу з повітря. В результаті ракетного удару в місті спалахнули пожежі.

Пізніше стало відомо, що нідерландський журналіст Роберт Дулмерс позбувся акредитації в Україні, бо поширив фото ракетних ударів по об'єктах інфраструктури в Одесі

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