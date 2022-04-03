Іноземцеві заборонено в'їзд на 10 років.

Сьогодні в Одесі позбавили акредитації нідерландського журналіста Роберта Дулмерса, який вранці 3 квітня розповсюдив фото ракетних ударів по об'єктах інфраструктури в місті.

Про це повідомили в Управлінні СБ України в Одеській області.

"СБУ вжило заходів щодо позбавлення іноземця чинної акредитації – прес-карти", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що за результатами бесіди з представниками спецслужби іноземець погодився добровільно залишити територію України через міжнародний пункт пропуску у напрямку Молдови.

Водночас, попри запевнення Дулмерса щодо розуміння висунутих йому претензій, він спробував повернутись до України. Тому прикордонники вирішили заборонити йому в'їзд до України терміном на 10 років.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 квітня, ворог атакував Одесу з повітря, у місті пожежі. Пошкоджено нафтосховище та нафтопереробний завод.

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