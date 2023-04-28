Жорстокість агресора лише зміцнює рішучість України, наголосила Бріджит Брінк.

Росія не розуміє, що, влучаючи в житлові будинки, тільки поглиблює нашу відданість підтримці Україні. Про це написала посол Сполучених Штатів Америки Бріджит Брінк у мікроблозі Twitter.

Вона зазначає, що ще більше життів трагічно втрачено, коли російські ракети влучили в черговий житловий будинок.

"Росія досі не зрозуміла, що її жорстокість лише зміцнює рішучість України та поглиблює нашу відданість підтримці України у її боротьбі", - наголосила вона.

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Удар Росії по Україні 28.04.2023 - головне

Близько 04:00 28 квітня російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. Сили оборони знищили 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Внаслідок масованого ракетного обстрілу України було пошкоджено будівлі в Дніпрі, Умані (Черкаська область) та в місті Українка, що на Київщині.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в Умані одна з ракет потрапила у житловий дев'ятиповерховий будинок, внаслідок чого у ньому практично знищено цілий під'їзд.

Станом на 12.30 відомо про 12 загиблих, з них 2 дитини. Постраждало 18 людей (з них 12 госпіталізовано) та врятовано 17 осіб (з них 3 дитини).

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