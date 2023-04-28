Росія не розуміє, що, влучаючи в житлові будинки, тільки поглиблює нашу відданість підтримці Україні. Про це написала посол Сполучених Штатів Америки Бріджит Брінк у мікроблозі Twitter.
Вона зазначає, що ще більше життів трагічно втрачено, коли російські ракети влучили в черговий житловий будинок.
"Росія досі не зрозуміла, що її жорстокість лише зміцнює рішучість України та поглиблює нашу відданість підтримці України у її боротьбі", - наголосила вона.
Удар Росії по Україні 28.04.2023 - головне
Близько 04:00 28 квітня російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. Сили оборони знищили 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Внаслідок масованого ракетного обстрілу України було пошкоджено будівлі в Дніпрі, Умані (Черкаська область) та в місті Українка, що на Київщині.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в Умані одна з ракет потрапила у житловий дев'ятиповерховий будинок, внаслідок чого у ньому практично знищено цілий під'їзд.
Станом на 12.30 відомо про 12 загиблих, з них 2 дитини. Постраждало 18 людей (з них 12 госпіталізовано) та врятовано 17 осіб (з них 3 дитини).