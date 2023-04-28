На місці влучання працюють всі відповідні служби.

Під ранок російські окупанти вдарили крилатими ракетами по місті Умань Черкаської області внаслідок чого поранено 5 людей.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Цього ранку окупанти атакували Черкащину. Маємо два влучання крилатих ракет в Умані: у житловий будинок і складські будівлі. Наслідки з'ясовуємо. На місці працюють усі служби", - повідомив деталі голова ОВА.

Відео дня

Табурець додав, що в даний час відомо, що внаслідок ракетної атаки по Умані поранення отримали п'ятеро людей. "Вони в лікарні", - зазначив він.

Як уточнила начальник сектору комунікації Головного управління Нацполіції в Черкаській області Зоя Вовк, ракета окупантів влучила у житволу дев’ятиповерхівку.

Крім цього, за даними мера Дніпра Бориса Філатова, внаслідок влучань у місті загинули молода жінка з дитиною. "Високоточниє" під@раси знову вбили в Дніпрі цивільних людей. Загинула молода жінка та трирічна дитина", - повідомив він.

Повітряна тривога 28 квітня

Сьогодні рано вранці пролунала масштабна повітряна тривога. Пізніше стало відомо, що росіяни випустили по території України ракети. Влучання були зафіксовані в Черкаській області, Дніпрі, а в Києві працювала ППО.

Вас також можуть зацікавити новини: