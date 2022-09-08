Він наголосив, що постачання озброєння в Україну зараз повинно бути постійним і рішучим.

Міністр оборони США Ллойд Остін закликає союзників підтримувати оборонні потреби України на довгострокову перспективу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Остін сказав на початку засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-5"), яке проходить у Німеччині.

Він заявив, що вже вдалося пройти довгий шлях у спільній співпраці.

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"І сьогодні вже чотири місяці після нашої початкової зустрічі Контактної групи. Війна перебуває у ще одному ключовому моменті. Російські сили продовжують жорстоко бомбардувати українські міста і цивільних ракетами та артилерійським вогнем. Але українські сили розпочали свої контрнаступи на півдні країни. І вони інтегрують можливості, які ми усі надали для того, аби допомогти їм воювати і повернути їхні суверенні території", - наголосив Остін.

Він додав, що Контактна група була започаткована з метою задоволення найбільш нагальних потреб України.

"Але сьогодні ця Контактна група повинна позиціонувати себе для підтримки українських хоробрих захисників на довгострокову перспективу", - заявив Остін.

У цьому зв'язку міністр оборони США пояснив, що постачання озброєння в Україну зараз повинно бути постійним і рішучим.

Зокрема, за його словами, треба терміново переходити до інновацій і підштовхування усіх промислових оборонних баз з метою забезпечення України тими інструментами, які потрібні "на важкому шляху попереду".

Остін додав, що також йдеться про необхідність поновлення і зміцнення рішучості усіх союзників для того, аби залишатись на стороні України.

"Ми тут тому, що відмовляємося жити у світі, у якому великі країни топчуть кордони за допомогою сили", - заявив Остін.

За його словами, обличчя війни змінюється, як і місія Контактної групи.

"Ми разом працюватимемо для навчання українських сил на довгострокову перспективу. Ми разом працюватимемо, аби допомогти інтегрувати спроможності України і зміцнити її спільні операції на довгострокову перспективу. Ми працюватимемо разом, аби оновити наші оборонні промислові бази, аби задовольнити українські вимоги на довгострокову перспективу, і ми працюватимемо для виробництва і інновацій, аби задовольнити потреби України на самооборону на довгий період", - наголосив Остін.

Як повідомляв УНІАН, США схвалили виділення додаткової військової допомоги для України на суму $675 млн після зустрічі керівників оборонних відомств двох країн.

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