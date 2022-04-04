Окупанти вже почали грабувати місцеві бази відпочинку.

Російські військові пограбували дачу українського президента Володимира Зеленського на острові Бірючий, у курортній Кирилівці.

Про це місцеві мешканці повідомили РІА-Мелітополь.

2 квітня російські окупанти вивозили звідти меблі. Як уточнили очевидці, на територію будинку рашисти, військові РФ з Генічеська, проникли приблизно о 5:30.

Росіян супроводжував директор Азово-Сиваського нацпарку Євген Поповчук.

Два БТРи залишилися на дачі Зеленського, а три відправились на прикордонну заставу.

Заїжджали окупанти і в село Кирилівка, куди прибували біженці з Маріуполя. Далі ворог відправився на бази відпочинку Стандарт і Буревісник на косі Пересип.

Місцеві мешканці стверджують також, що рашисти вже почали грабувати місцеві бази відпочинку.

Острів Бірючий – величезний піщаний острів в Азовському морі загальною площею понад 7 тисяч гектарів.

Як писали місцеві ЗМІ, на території дачі Зеленського є басейн, спортивний майданчик. Президент, за словами тамтешніх мешканців, любив відпочивати на острові разом зі сім’єю.

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