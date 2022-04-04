Російські військові пограбували дачу українського президента Володимира Зеленського на острові Бірючий, у курортній Кирилівці.
Про це місцеві мешканці повідомили РІА-Мелітополь.
2 квітня російські окупанти вивозили звідти меблі. Як уточнили очевидці, на територію будинку рашисти, військові РФ з Генічеська, проникли приблизно о 5:30.
Росіян супроводжував директор Азово-Сиваського нацпарку Євген Поповчук.
Два БТРи залишилися на дачі Зеленського, а три відправились на прикордонну заставу.
Заїжджали окупанти і в село Кирилівка, куди прибували біженці з Маріуполя. Далі ворог відправився на бази відпочинку Стандарт і Буревісник на косі Пересип.
Місцеві мешканці стверджують також, що рашисти вже почали грабувати місцеві бази відпочинку.
Острів Бірючий – величезний піщаний острів в Азовському морі загальною площею понад 7 тисяч гектарів.
Як писали місцеві ЗМІ, на території дачі Зеленського є басейн, спортивний майданчик. Президент, за словами тамтешніх мешканців, любив відпочивати на острові разом зі сім’єю.