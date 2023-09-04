Водночас, українські захисники знищили 6 ворожих безпілотників.

Російські загарбники атакували Дніпропетровщину безпілотниками, внаслідок чого є влучання по інфраструктурному об'єкту. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

За його словами, ніч на Дніпропетровщині минула без обстрілів, але ранок почався з ворожої атаки.

Зокрема, 6 безпілотних літальних апаратів в небі над областю знищили захисники з Повітряного командування "Схід".

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"Є й влучання по інфраструктурному об'єкту в Дніпровському районі. Там виникла пожежа. Наслідки уточнюються", - повідомив Лисак.

Водночас, він додав, що за попередніми даними, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Атака по Україні 4 вересня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вночі Російська Федерація атакувала південь Одеської області, зокрема, Кілійській та Ізмаїльський райони, застосувавши ударні безпілотники.

Сили оборони півдня інформують, що під час нічної атаки ворога по цивільній інфраструктурі Подунав'я сили ППО збили 17 російських дронів-камікадзе. В двох територіальних громадах Одещини є руйнування.

При цьому, за даними Генерального штабу ЗСУ, Сили оборони продовжують давати відсіч російським окупантам, завдаючи РФ значних втрат. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 - по зенітно-ракетним комплексам противника.

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