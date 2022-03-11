Утім морально-психологічний стан противника вкрай низький.

Існує висока ймовірність посилення Росією терористичних методів ведення бойових дій в Україні.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Зауважується, що противник продовжує ведення наступальної операції проти України. Разом з тим, основних цілей стосовно захоплення визначених міст та територій російські загарбники не досягли.

"Існує висока ймовірність посилення Російською Федерацією терористичних методів ведення бойових дій, завдавання ракетно-бомбових ударів по об'єктах цивільної інфраструктури, житловим районам, залякування місцевого населення, проведення інформаційних, психологічних акцій з метою підриву довіри населення до представників державної влади на місцях, поширення дезінформації, захоплення місцевого населення у заручники", - наголошується у повідомленні.

Також зауважується, що частини та підрозділи окупаційних військ не полишають спроб продовжити наступ на всіх напрямках. Для цього проводять заходи з формування та злагодження резервів на території Росії.

"Значна частина російських підрозділів відновлюють боєздатність", - зауважили в Генштабі.

Крім того, противник намагається налагодити логістичне забезпечення частин та підрозділів, що ведуть бойові дії.

У Генштабі також підкреслили, що російські окупанти продовжують проводити повітряну розвідку позицій українських військовослужбовців у Донецькому, Таврійському, Південнобузькому та Бессарабському операційних районах.

"З метою втягування Республіки Білорусь у війну проти України противник вдається до провокативних дій. За наявною інформацією, авіація ВКС РФ завдала удару по населених пунктах на території Республіки Білорусь, що знаходяться поблизу державного кордону України. З метою маскування Російська Федерація здійснила атаку з повітряного простору України", - констатували у Генштабі.

Наголошується, що Збройні сили України у тісній взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони дають гідну відсіч окупантам, завдаючи йому значних втрат в живій силі та військовій техніці.

"Морально-психологічний стан противника вкрай низький", - констатували у Генштабі і додали, що противника деморалізовано, на окремих позиціях окупанти здаються в полон.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти всерйоз розглядають можливість підірвати склади аміаку в Харківській області, щоб звинуватити в цьому ЗСУ.

Також 10 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Російська Федерація готує ще одну "жахливу операцію під чужим прапором".

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