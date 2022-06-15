Також на ремонті стоять ракетний катер і малий протичовновий корабель.

Росія ремонтує в тимчасово окупованому Севастополі підводний човен, що стріляє ракетами "Калібр". Мова йде про найстаріший на Чорноморскому флоті РФ човен "Алроса", який країна-агресор вже намагалася відремонтувати у травні.

Про це повідомляє проект "Радіо Свобода" - "Крим.Реалії".

За інформацією журналістів, в тринадцятому судноремонтному заводі Чорноморського флоту РФ продовжують ремонтувати підводний човен "Алроса". Також на ремонті там знаходяться ракетний катер та малий протичовновий корабель.

"На даний час підводний човен пришвартований правим бортом до плавучого крана в акваторії Кілен-бухти, в якій розташований флотський судноремонтний завод. Біля носової частини рубки підводного човна видно риштовання, до його лівого борту пришвартований понтон", - повідомляє видання.

Відомо, що РФ вже не вперше намагається відремонтувати найстаріший підводний човен свого Чорноморського флоту. У травні повідомлялося, що судно вийшло з ремонту та вже нібито проходило підготовку до виходу на ходові випробування. Але в РФ щось знову пішло не так, човен повернувся на ремонт.

Човен "Алроса": що про нього відомо

Підводний човен Б-281 "Алроса" введений у стрій в 1990 році, він оснащений експериментальним водометним рушієм замість гвинта. До 2013 року це судно було єдиним діючим підводним човном Чорноморського флоту РФ.

Озброєння становлять шість торпедних апаратів калібру 533 мм, до 18 торпед або 24 хв. Підводний човен модернізували, після чого він може стріляти крилатими ракетами типу "Калібр".

Вас також можуть зацікавити новини: