ЗМІ РФ поширюють дану дезінформацію для зриву постачання зброї та техніки від союзників України.

Російські пропагандисти поширюють фейк про те, що Збройні сили України нібито відмовляються воювати зброєю, наданою Заходом.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

"ЦПД спростовує фейк, що ЗСУ відмовляються воювати зброєю, наданою Заходом. ЗМІ РФ поширюють дану дезінформацію для зриву постачання зброї та техніки від союзників України. Посилаються пропагандисти на статтю в CNN, в якій, за словами їх журналіста, деякі підрозділи зізнаються, що їм зручніше використовувати комерційні дрони, оснащені вибухівкою, ніж дрони Switchblade", - йдеться у повідомленні.

Як наголосили в ЦПД, це відвертий фейк, тому що із початком війни українських військових відправляють до країн Європи, де вони вчаться поводитись зі зброєю західного зразка.

"Тому з кожним днем, навпаки, росте ефективність використання наданої Україні зброї. Інформаційні атаки окупантів посилились у зв'язку з сьогоднішнім з'їздом міністрів оборони в Рамштайні, де буде оголошено про нові партії постачання техніки", - зазначили в ЦПД.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі розпочалася зустріч "Рамштайн-3". Міністр оборони США Ллойд Остін закликає посилити зусилля для допомоги захисту України від вторгнення РФ.

Він запевняє, що формат "Рамштайн" намагається задовольнити оборонні запити України.

Вас також можуть зацікавити новини: