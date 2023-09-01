Росіян цікавлять дані, які українські захисники відправляють через супутникову систему Starlink.

Російські хакери, які пов'язані з військовою сферою, атакують мобільні пристрої бійців Збройних сил України. Росіяни намагаються отримати секретну інформацію про бойові дії.

Про це повідомляє CNN з посиланням на попередження від США та інших західних союзників Києва. Таким чином розвідувальний альянс "П’яти очей" (США, Австралії, Канади, Нової Зеландії та Великобританії) підтверджує звіт Служби безпеки України про спроби хакерів РФ проникнути до планшетів Android. Зазначається, що ці гаджети використовуються для планування та виконання бойових завдань.

За даними СБУ, росіяни розробили шкідливий код для крадіжки даних, які відправляються з мобільних пристроїв військовослужбовців через супутникову систему Starlink. Як відомо, саме ці супутники відіграють важливу роль у забезпеченні зв’язку на полі бою в Україні.

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В українській спецслужбі зазначали, що змогли заблокувати кілька спроб злому. Однак вказувалось, що противнику вдалося "захопити планшети на полі бою" та встановити на них шкідливе програмне забезпечення.

США та союзники вважають, що за кібератаками стоїть хакерський підрозділ російської військової розвідки, відомий як Sandworm. Їх також підозрюють у атаках, які у 2015 та 2016 роках призводили до відключення електроенергії на українській території.

Дії російських хакерів - останні новини

У Politico попереджали, що цього року російські хакери посилять кібернаступ на Україну.

У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України наголошують, що російські хакери продовжують полювати на персональні дані українців.

Нещодавно російські хакери намагалися зламати комп'ютери десятків дипломатів у посольствах в Україні, використовуючи фейкову рекламу вживаного авто.

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