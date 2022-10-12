Річ у тому, що мобілізованих, яких в зону бойових дій для поповнення втрат противника на окупованих територіях, "озброїли" неефективними АК-12.

Близько 500 мобілізованих військовослужбовців РФ відбули в зону бойових дій для поповнення втрат противника на тимчасово захоплених територіях.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"До 500 мобілізованих військовослужбовців зі складу 205-ї окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії вибули в зону бойових дій для поповнення втрат противника на тимчасово захоплених територіях. Характерні ознаки так званого "молодого поповнення": засоби захисту, шоломи радянського зразка і автомати АК-12, що мають дуже негативний досвід застосування", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі нагадали, що АК-12 був створено концерном "Калашников" і представлено широкому загалу в січні 2012 року. Це був принципово новий проект, але реалізований з використанням загальної схеми і технічних рішень колишніх АК.

Зазначається, що досвід бойового застосування такої зброї під час боїв в Україні виявився настільки негативним, що через лічені тижні реальної експлуатації було запропоновано фактично провести демодернізацію даного зразка.

"Триває підготовка до 200 відмобілізованих російских військовослужбовців на базі третьої гвардійської бригади спецпризначення. У самій бригаді після участі у війні проти України кожен другий написав рапорти на звільнення або дострокове розірвання контракту", - додали в Генштабі ЗСУ.

Війна РФ проти України: останні новини про ситуацію на фронті

Як повідомляють ЗМІ, безповоротні втрати Росії в Україні наближаються до позначки у 100 тисяч осіб. Проте ворог усе одно намагається приховувати втрати та вести бойові дії. Також РФ перекидає на фронт "мобіків". Кинуті під Луганськ мобілізовані росіяни вже емоційно описали свою підготовку та зазначили, що до цього вони стріляли лише один раз.

У Пентагоні зазначають, що ЗСУ змінили динаміку війни, підтримка України посилиться. Сьогодні вже стало відомо, що за результатами "Рамштайн-6" Німеччина передасть Україні додаткові PzH 2000 та MARS II.

Окрім цього, Білорусь продовжує постачати РФ техніку, ешелони відправили в бік Луганська. Сьогодні ворог намагався атакувати Вінницьку область дронами-камікадзе й зазнав фіаско. Також сьогодні стало відомо, які п’ять населених пунктів ЗСУ звільнили на Херсонщині.

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