Солдати скаржаться, що вони виїхали з Москви за 11 днів до того, як зняли відео.

Мобілізовані росіяни, які зараз знаходяться в місті Сватове Луганської області, скаржаться на погану підготовку перед відправкою в Україну.

Про це пише Sky News, із посиланням на відео з російських телеграм-каналів.

За словами людей на відео, вони – учасники нещодавньої мобілізації в Росії. Солдати скаржаться, що вони виїхали з Москви за 11 днів до того, як зняли ролик.

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За час підготовки перед відправкою на фронт їм вдалося зробити лише один постріл з вогнепальної зброї.

"Коротше, хлопці, ми в Сватовому знаходимося. Ми – мобілізовані, ми тут взагалі не зобов'язані перебувати", – наголосив один із людей на відео.

У виданні зазначили, що на те, що на відео саме росіяни, вказує низка фактів. По-перше, солдати одягнені в стандартну російську камуфляжну форму "Цифрова флора".

По-друге, на відео можна помітити два види зброї, які є варіаціями автомата Калашникова, який використовують російські війська.

Мобілізація в Росії

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. У Міністерстві оборони заявили, що збираються призвати близько 300 тисяч осіб.

Як повідомляв УНІАН, у двох регіонах Російської Федерації почалася друга хвиля мобілізації. Губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що вони отримали нове мобілізаційне завдання. Також росЗМІ пишуть, що перший віце-губернатор Курської області Олексій Смирнов 10 жовтня заявив про завершення першого етапу мобілізації в регіоні.

У ГУР Мініоборони України раніше заявили, що мобілізованим в РФ не вистачає військової форми, спальних місць і вбиралень.

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