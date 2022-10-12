Супротивник використав два безпілотники, і їх збили.

Російські загарбники у середу, 12 жовтня, намагалися атакувати Вінницьку область дронами-камікадзе.

Супротивники використали проти регіону два безпілотники, повідомив голова Вінницької обласної військової адміністраціі Сергій Борзов.

Чиновник зазначив, що обидва дрони знищені.

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"Вінничину ворог атакував двома дронами-камікадзе. Силами протиповітряної оборони обидва ударних безпілотники знищено!..", - йдеться у повідомленні.

Росія використовує проти Україні іранські дрони - важливі новини

10 та 11 жовтня російські окупанти масовано атакували Україну, зокрема, іранськими дронами-камікадзе.

Нагадаємо, 10 числа супротивники спрямували безпілотники на Кривий Ріг для атаки на критичну інфраструктуру Дніпропетровської області, а 11-го - у Вінницькій області атакували дронами теплоелектростанцію.

Сергій Борзов повідомив, що унаслідок ворожих ударів по двох об'єктах критичної інфраструктури у Вінницькій області постраждали три особи.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що, за даними української розвідки, Росія замовила в Ірані 2 тисячі 400 безпілотників.

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