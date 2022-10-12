РФ на українській землі втратила понад 90 тис. бійців, з'ясували журналісти.

Безповоротні втрати армії РФ в Україні можуть наближатися до позначки у 100 тисяч осіб.

Російські безповоротні втрати можуть становити понад 90 тис. осіб, повідомив Telegram-канал "Важные истории", посилаючись на відомості офіцера Федеральної служби безпеки Росії та екс-офіцера спецслужб країни.

Безповоротні втрати – це вбиті, померлі від ран, поранені, які не можуть повернутися в стрій, та зниклі безвісти.

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Російські втрати у війні з Україною – найважливіші новини

Російська влада 24 лютого почала проти України так звану "спецоперацію" нібито для демілітаризації і денацифікації нашої країни і обіцяла, що вона триватиме кілька днів.

Насправді РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну й отримала гідну відсіч.

21 вересня російський президент Володимир Путін заявив, що в країні стартувала мобілізація військовослужбовців, які знаходяться в запасі.

Очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу сказав, що мобілізувати хочуть близько 300 тис. осіб. Також він стверджував, що втрати Росії в Україні становлять лише "5 937 осіб загиблими".

За відомостями Генштабу Збройних Сил України, у нашій країні вже ліквідували 63 тис. 380 супротивників.

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