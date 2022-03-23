Відмічено активні дії авіації ворога та завдання ударів з використанням ракет за останню добу.

На Східному напрямку оперативні угруповання військ діють у Донецькому, Слобожанському та східній частині Таврійського операційних районів. Не дають противнику можливості відновити наступ в напрямках на Слов’янськ та, частиною сил, на населений пункт Лозова. Стримують просування противника в напрямку на Запоріжжя.

ЗСУ стримують просування загарбника в напрямку на міста Попасна та Курахове. Здійснюють кругову оборону Маріуполя, йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Північно-Східному напрямку основні зусилля зосереджені на прикритті державного кордону, стримуванні наступу противника у районі населеного пункту Малин.

На Сіверщині угруповання військ утримує оборону Чернігова та стримує просування противника у напрямку на Київ.

На Південно-Східному напрямку проводиться оборонна операція, здійснюється підтримка дій сухопутних угруповань військ та окремих підрозділів, оборона пунктів базування і морських портів у Чорноморській операційній зоні. Продовжується ведення оборони міста Миколаїв та населених пунктів Миколаївської області.

Наші захисники стримують противника у напрямках на Кривий Ріг та Нововоронцовку, проводять стабілізаційну операцію, виконують завдання територіальної оборони.

Відмічено активні дії авіації ворога та завдання ударів з використанням ракет за останню добу.

Повітряні сили відбивають зосереджені ракетно-авіаційні удари, здійснюють протиповітряне прикриття важливих об’єктів України та угруповань військ. За попередню добу було уражено понад 17 повітряних цілей ворога (6 літаків, 5 БПЛА, 1 вертоліт та 5 крилатих ракет. Крім того, українська авіація завдавала нищівних ударів по скупченню техніки і живої сили противника та здійснювали ураження ворожих крилатих ракет.

На території РФ продовжується прихована мобілізація з метою поповнення втрат особового складу окупаційного угруповання військ, що діє у війні з Україною. Військові комісаріати намагаються залучити до проходження служби і підписання відповідних контрактів колишніх військовослужбовців з бойовим досвідом.

В Білорусі представники опозиційних сил та небайдужі громадяни, які засуджують сприяння діючої нелегітимної влади РФ у війні з Україною, частково вивели з ладу залізничне сполучення між Білоруссю та Україною. Інформація уточнюється.

Водночас, за наявною інформацією, по території Білорусі триває активне переміщення російської та білоруської військової техніки і подальше її накопичення вздовж українського кордону.

Противника на окремих напрямках деморалізовано. Так, під час штурму міста Маріуполя, в одному із загонів спецпризначення, що залучений до ведення активних бойових дій, менш ніж 10% особового складу готові продовжити участь у війні, решта особового складу вбиті, поранені, хворі або деморалізовані.

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