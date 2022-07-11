Сьогодні зранку зафіксовано 20 вибухів від роботи реактивної артилерії росіян.

РФ продовжує обстріли прикордоння Сумщини та Чернігівщини: минулої доби зафіксовано близько 80 вибухів.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що учора та сьогодні російські загарбники цілили по Глухівській, Новослобідській, Есманській і Середино-Будській громадах на Сумщині та по Семенівській громаді на Чернігівщині.

"Протягом дня ворог двічі обстрілював територію Семенівської громади. Вогонь вівся з боку російських сіл Бровничі та Ломаківка зі ствольної артилерії та мінометів калібру 120 мм. Загалом зафіксовано майже вісімдесят вибухів. Також з мінометів учора обстрілювали територію Білопільської, Середино-Будської, Есманської громад та зі ствольної артилерії – територію Новослобідської громади. У кожному з цих випадків загарбник здійснював 5-7 пострілів", - зазначають прикордонники.

Крім цього, сьогодні вранці реактивна артилерія росіян обстріляла Глухівську громаду. Зафіксовано 20 вибухів.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня по Сумській та Чернігівській областях в межах прикордонних територій було зафіксовано близько 100 вибухів внаслідок ворожих обстрілів.

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