Наразі в так званій "ДНР" отримали завдання завербувати 1000 в'язнів.

Російські окупанти продовжують мобілізацію ув’язнених. При цьому із завербованихи не знімають судимість за поранення у бою.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні, відповідно до розпорядження так званого "мвс ДНР", проводяться заходи щодо набору до підрозділів внутрішніх військ осіб, які відбувають покарання або затримані за злочини легкої або середньої тяжкості.

"Також встановлено, що поранення під час бою осуджених осіб не знімає з них судимості, а з осіб, які перебували під слідством, підозри будуть зняті тільки при демобілізації. Терористи отримали завдання на активізацію роботи по боротьбі зі злочинністю та щодо поповнення на 1000 осіб підрозділів внутрішніх військ за рахунок підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень", - йдеться у повідомленні.

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В той же час, переатестація для колаборантів-поліцейських, які перейшли на бік РФ, буде проведена після виконання ними бойових завдань у складі зведених батальйонів внутрішніх військ так званого "мвс ДНР".

Вʼязні на війні проти України

Росії не вистачає гарматного м'яса, тому до війни вже давно залучають ув'язнених. Першим до цієї практики вдалася ПВК "Вагнер". Її ватажок Євген Пригожин особисто їздив по російських вʼязницях та вербував вʼязнів.

Пізніше в'язнів почало вербувати Міноборони РФ – зʼявилися нові штурмові роти "Шторм Z". Вони складаються зі злочинців, які не встигли потрапити до в'язниці. Такі підрозділи мають погане забезпечення та оснащені старою зброєю.

Як пояснюють в ЗСУ, підрозділи "Шторм Z" комплектуються з росіян, які мають проблеми з законом. Їм запропонували альтернативу увʼязненню – стати "добровольцем" на війні РФ проти України.

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