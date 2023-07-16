Серед населення села, де перебувають члени підрозділу, поширюються протестні настрої та невдоволення – там погіршилася криміногенна ситуація.

Уздовж російсько-білоруського кордону спостерігається збільшення чисельності членів підрозділу "Шторм Z". Такий "приріст" фіксується на території російських прикордонних районів.

Як повідомляє Центр національного спротиву із посиланням на джерела в РДК, на територію населеного пункту Спиридонова Буда Брянської області прибула нова партія в’язнів, які включені в склад даного формування та спрямовані в посилення 1-ї танкової армії ЗС РФ.

"При цьому, серед населення н.п. Спиридонова Буда поширюються протестні настрої та невдоволення, у зв’язку із загрозою суттєвого погіршення криміногенної ситуації, оскільки на цей час фіксуються численні випадки пограбувань та зґвалтувань", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

У Центрі спротиву нагадали, що "Шторм Z" є одним зі "штрафних військових підрозділів", створених Міністерством оборони РФ за зразком ПВК "Вагнер". Членів цього підрозділу рекрутують в російських в’язницях, мотивуючи перспективою зменшення термінів ув’язнення та "доходом" в 2 тисячі доларів на місяць.

Російські вʼязні на війні проти України

Першим залучати увʼязнених до своїх підрозділів для участі у війні в Україні почав ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Він особисто їздив по російських вʼязницях та вербував вʼязнів.

Пізніше до такої тактики вдалося і Міноборони РФ – зʼявилися нові штурмові роти "Шторм Z". Вони складаються зі злочинців, які не встигли потрапити до в'язниці. Такі підрозділи мають погане забезпечення та оснащені старою зброєю.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий раніше пояснив, що підрозділи "Шторм Z" комплектуються з росіян, які мають проблеми з законом. Їм запропонували альтернативу увʼязненню – стати "добровольцем" на війні РФ проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: