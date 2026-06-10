РФ сформувала нову дивізію ППО Москви з 'Прометеями' та 'Панцирями'

До лютого 2022 року 1-ша армія протиповітряної та протиракетної оборони Москви налічувала усього три дивізії.

У 2025 році росіяни сформували нову дивізію протиповітряної оборони для захисту Москви, до складу якої входить полк на комплексах С-500 "Прометей" та бригада, укомплектована комплексами "Панцир". Як пише Defense Express, штаб нової дивізії протиповітряної оборони столиці країни-агресора створено у населеному пункті Павшино Московської області.

Зазначається, що до лютого 2022 року 1-ша армія протиповітряної та протиракетної оборони Москви налічувала усього три дивізії. Зокрема, це були 4-та дивізія в складі чотирьох зенітно-ракетних полків та одного радіотехнічного полку зі штабом в Долгопрудному, 5-та дивізія в складі чотирьох зенітно-ракетних полків та одного радіотехнічного полку зі штабом в у Петровському, а також 9-та дивізія протиракетної оборони зі штабом у Софріно-1.

Аналітики зауважають, що 4-та та 5-та дивізії в російській армії першими переходили на комплекси С-400, що загалом підкреслювало першочергове значення протиповітряної оборони Москви для ворога.

Відео дня

Водночас, як мовиться у матеріалі, до лютого 2022 року в складі 1-ої армії ППО та ПРО Москви було утворено 799-ий зенітно-ракетний полк мобільного резерву, озброєний лише комплексами "Панцир". В 2023 році цей підрозділ було перетворено на 99-ту бригаду мобільного резерву ППО, і в той же час було утворено 64-ту зенітно-ракетну бригаду особливого призначення.

"Якою саме технікою комплектується згадана вище 64-та зенітно-ракетна бригада особливого призначення, наразі невідомо. Крім того, наразі відсутні факти того, щоб росіяни знімали системи протиповітряної оборони із прикриття Москви та перекидали на інші регіони", - йдеться у матеріалі.

Разом з тим, аналітики вказують, що невідомими лишаються такі деталі, який порядковий номер та загальний склад має нова дивізія протиповітряної оборони Москви, якою саме технікою оснащується 64-та зенітно-ракетна бригада особливого призначення, а також який саме підрозділ зі складу 1-ої армії ППО та ПРО Москви оснащується стаціонарними комплексами "Панцир-СМД-Е".

Атака українських дронів Москви

Як повідомляв УНІАН, 17 травня безпілотники завдали удару по науково-виробничому комплексі "Элма" у місті Зеленоград Московської області.

Місцеві жителі заявили, що після оголошення тривоги про дронову небезпеку через деякий час вони почули сильний вибух, який супроводжувався густим чорним димом, що здіймався з території комплексу.

Цей комплекс має площу понад 60 тисяч квадратних метрів та є місцем, де російські компанії з розробки та виробництва мікроелектроніки здійснюють свою діяльність.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що важливо, аби дрони продовжували літати над найбільшими російськими містами - Москвою і Санкт-Петербургом. Як зазначив президент, мета далекобійних ударів, коли дрони гудять над житловими будинками у регіоні Москви і над Санкт-Петербургом, полягає у тому, аби змусити мешканців цих міст "відчувати", що таке війна.

Вас також можуть зацікавити новини: